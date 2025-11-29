آتش‌سوزی‌های اخیر در جنگل‌های هیرکانی، لزوم توجه فوری به تقویت زیرساخت‌های حفاظتی و تجهیز امکانات اطفای حریق را بیش از پیش آشکار کرده است.

این جنگل‌های با ارزش که از جمله میراث طبیعی جهانی به ثبت رسیده‌اند، در ماه‌های اخیر بارها طعمه حریق شده و خسارات جبران‌ناپذیری به اکوسیستم منحصر به فرد منطقه وارد کرده‌اند.

کمبود امکانات مدرن اطفای حریق، نبود پایگاه‌های دائم در مناطق صعب‌العبور و فقدان سیستم‌های پایش هوشمند از جمله چالش‌های اصلی در مسیر حفاظت از این عرصه‌های طبیعی شناسایی شده‌اند.

بازدید اخیر نمایندگان مجلس شورای اسلامی از مناطق آسیب‌دیده در چارچوب ماموریت نظارتی مجلس برای بررسی عملکرد دستگاه‌های متولی و شناسایی نقاط ضعف موجود صورت گرفته است.

گزارش از حامد گلی