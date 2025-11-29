پخش زنده
بیستوهفتمین مانور سراسری زلزله و ایمنی به صورت نمادین با حضور مسئولان در دبستان دخترانه آیت الله غفاری شهرستان خاتم برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، معاون عمرانی فرمانداری شهرستان خاتم گفت: این مانور با هدف افزایش آمادگی دانشآموزان، تمرین هماهنگی میان دستگاههای امدادی و ارتقای تابآوری استان در مقابل حوادث طبیعی، در مدارس شهرستان خاتم اجرا شد.
صادق زاده افزود: در سناریوی شبیه سازی شده، وقوع زمینلرزه رخ داد و بلافاصله دانشآموزان که پیشتر آموزشهای لازم را فرا گرفته بودند، وارد مرحله پناهگیری و خروج اضطراری شدند.
وی تصریح کرد: گروههای دانشآموزی امداد و نجات پس از اجرای روشهای صحیح پناهگیری، با مراکز ۱۱۰، ۱۱۲ و ۱۱۵ تماس گرفتند و اقدامات اولیه کمکهای اولیه را انجام دادند.
صادق زاده اظهار داشت: تیمهای عملیاتی جمعیت هلالاحمر، اورژانس، آتشنشانی و دستگاههای خدماترسان به سرعت به محل اعزام شدند و عملیات رهاسازی، کمکهای اولیه، خروج و انتقال مصدومان با مشارکت دانشآموزان آموزشدیده و نیروهای امدادی انجام شد و مصدومان فرضی توسط دو دستگاه آمبولانس به مراکز درمانی منتقل شدند.
معاون عمرانی فرمانداری خاتم ادامه داد: تیمهای تخصصی دستگاههای خدماترسان مشغول بررسی و رفع مشکلات احتمالی ناشی از زلزله شدند؛ از جمله ترکیدگی لوله گاز، اتصالات برق، نشتی آب و برقراری مجدد خدمات و نیروهای آتشنشانی نیز آتشهای احتمالی را اطفا کرده و وضعیت ایمنی را ارزیابی کردند.