به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ محمد اسدی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار صدا وسیما گفت: در بسته دوم که امروز نهایی شدوبه توافق رسیده‌ایم نسبت به قرارداد قبلی ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش در نظر گرفته شده است.

محمد اسدی افزود:در این قرارداد جدید نرخ حق بیمه ۷۲۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است که از این مبلغ سازمان تامین اجتماعی مبلغ ۲۵۰ هزار تومان و بیمه شده ۴۷۰ هزار تومان پرداخت خواهد کرد.

وی گفت: این بسته از تاریخ اول آذر ماه برای همه بیمه شدگان قابل استفاده است و اگر بیمه شده‌ای در این تاریخ بستری شده و یا فاکتوری دارد می‌تواند از ان بهره‌مند شود.

رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی افزود: علاوه بر این بسته که برای همه قابل استفاده است، یک بسته دیگر هم برای بازنشستگان به مبلغ ۱ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان در نظر گرفته‌ایم.

وی گفت: مبلغ ۲۵۰ هزارتومان عدد ثابت از سوی تامین اجتماعی پرداخت میشود و یک میلیون تومان هم سهم بیمه شده خواهد بود که در بسته دوم بجز در مورد بستری همه موارد بدون سقف خواهد بود.

محمد اسدی در خصوص بسته یک و دو گفت: در بسته اول مبلغ ۱۰۰ میلیون برای بخش بستری ۴۵ میلیون بیماران خاص، ۵۰ میلیون تومان بستری عمومی و ۵ میلیون تومان خدمات تشخیصی است و همچنین بخش‌های دیگر که هرکدام تعرفه خود را دارد. وی افزود: علاوه بر این در بخش بیمه عمر بیمه شدگان با بیمه ایران به توافق نهایی رسیدیم که ۵۵ هزار تومان حق بیمه پرداختی آنان و ۵۰ میلیون تومان حق غرامت فوت برای بیمه شدگان در نظر گرفته شد.

اسدی گفت: از امروز برای همه کسانی که سال گذشته بیمه بوده‌اند و کسانی که درخواست هایشان را به کانون‌ها دادند بسته اول بیمه تکمیلی از امروز فعال شد.

همچنین کسانی که درخواست استفاده از بسته دوم را دارند سه ماه فرصت دارند از بسته اول به بسته دوم از طریق سامانه اعلامی اقدام کنند. علی اصغر بیات دبیر کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی هم از همه بازنشستگان کشور در تاخیر ۸ روزه عذر خواهی کرد وگفت: در این مدت جلسات زیادی برای توافق نهایی داشتیم.

وی افزود:با وجود ۸ روز تاخیر، بیمه بازنشستگان از یکم اذر ماه شروع می شود و هزینه‌هایی که به بیمه گذاران در این مدت تحمیل شده در اسرع وقت به انان پرداخت خواهد شد. بیات گفت: لیست همه بیمه گذاران به شرکت بیمه گر منتقل میشود و نیازی به مراجعه حضوری آنان نیست ولی کسانی که سال گذشته تحت پوششنبودند سه ماه فرصت دارند به کانون‌های محل زندگی خود نسبت به ثبت نام اقدام کنند.