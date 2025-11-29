تیم فوتبال النصر در مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی امارات با گل‌های مهدی قائدی مقابل شباب الاهلی به پیروزی رسید و راهی مرحله نیمه نهایی این رقابت‌ها شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مهدی قائدی مهاجم ایرانی تیم فوتبال النصر، پس از ماه‌ها مصدومیت در دیدار امروز تیمش مقابل شباب الاهلی امارات در جام حذفی امارات به میدان رفت و دقایق ۱۳ و ۴۵ برای تیمش گلزنی کرد.



این دیدار در پایان با نتیجه سه - دو به سود النصر به پایان رسید. با توجه به شکست ۲ - یک در دیدار رفت کار به ضربات پنالتی کشیده شد و در نهایت النصری‌ها در ضربات پنالتی ۳ - ۲ به برتری رسیدند و راهی نیمه نهایی شدند.