مسئول بسیج سازندگی سپاه الغدیر استان یزد: نیروگاه خورشیدی ۵۰ کیلوواتی با اعطای تسهیلات به کشاورزان قائم دشت زردین به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سرهنگ سلمانی در مراسم افتتاح این طرح گفت: بسیج سازندگی به ۱۰ نفر از کشاورزان قائم دشت زردین تسهیلاتی به مبلغ هر نفر یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان پرداخت کرد تا پنل‌های خورشیدی در کمتر از یکسال نصب شده و برق در مدار تولید قرار بگیرد.

وی افزود: هم اکنون ظرفیت تولید پنل‌های خورشیدی قائم دشت ۵۰ کیلووات است که در راستای اقتصاد مولد روستا، توسط اهالی و با مشارکت بسیج سازندگی انجام شده است.

همچنین پایگاه انصارالحسین روستای سنگ‌دراز زردین در ۸۰ متر زیربنا و با هزینه‌ای بالغ بر ۸۰۰ میلیون تومان افتتاح شد که ۵۰۰ میلیون تومان آن توسط بسیج و مابقی از سوی خیرین تامین شده است.