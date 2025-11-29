سارا بهمنیار در مرحله یک هشتم نهایی رقابت‌های کاراته قهرمانی جهان در قاهره مصر موفق به شکست هشت بر صفر حریف اسپانیایی خود شد و توانست به مرحله یک چهارم نهایی صعود کند.

بیست و هفتمین دوره رقابت‌های کاراته قهرمانی جهان در حالی در قاهره مصر در حال برگزاری است که نمایندگان ۸۸ کشور در این پیکار‌ها به میدان خواهند رفت.