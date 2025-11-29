در سکوت روستای بنستان بهاباد، شهیدی تازه از غربت آمده، جوانی که کسی نامش را نمیداند، اما هر مادری در این روستا او را پسر خود میخواند و هر دختری برادرش.

او نام ندارد، اما هزار مادر دارد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مردم روستای بنستانِ شهرستان بهاباد این روز‌ها حال و هوایی دیگر دارند. از همان لحظ‌های که پیکر مطهر شهید گمنام وارد روستا شد، موجی از احساس و ایمان، دل‌ها را لرزاند.

مادران روستا، با چادر‌های مشکی و نگاه‌هایی پر از اشتیاق و اندوه، کنار تابوت ایستادند؛ برخی دلشان پر کشید به روز‌هایی که خود، فرزندی را برای دفاع از خاک وطن بدرقه کرده بودند.

دختران و بانوان جوان نیز، با دستانی پر از گل و چشمانی سرشار از احترام، آرام کنار مزارش مینشینند. از خواهری میگویند، از دلتنگی برای برادری ناشناخته که حالا آرام در خاک روستایشان آرمیده است.

اکنون، مزار کوچک شهید گمنام در دل بنستان، زیارتگاه دل‌هایی شده که سال‌ها برای دیدار فرزندان آسمانیشان چشمبهراه ماندهاند.

در هر فاتحه، در هر اشک، صدای نازک و صادقانه مادری شنیده میشود که آرام میگوید: خوش آمدی پسرم... دیر آمدی، اما آمدی ...