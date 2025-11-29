رقابت‌های ووشو قهرمانی کشور رده‌های سنی نونهالان و جوانان با قهرمانی استان آذربایجان‌شرقی و معرفی برترین نفرات در تالو و ساندا به میزبانی تبریز پایان یافت.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های ووشو قهرمانی کشور رده‌های سنی نونهالان و جوانان پسر که از ۶ آذرماه به میزبانی سالن شهید پورشریفی شهر تبریز آغاز شده بود، عصر امروز با معرفی نفرات برتر و تیم‌های اول تا سوم پایان یافت.

بر اساس نتایج کسب شده، تیم هیأت ووشو استان آذربایجان‌شرقی با کسب مجموع ۶ مدال طلا و ۲ مدال نقره بر رده نخست قرار گرفت و به عنوان قهرمانی دست یافت. تیم‌های هیأت استان مازندران و اردبیل نیز به ترتیب با کسب ۳ طلا، یک نقره، یک برنز و ۳ طلا، یک نقره بر رده دوم و سوم ایستادند.

اسامی نفرات برتر حائز نشان‌های طلا، نقره و برنز تالو و ساندا نونهالان و جوانان پسر به شرح زیر است؛

* رده سنی نونهالان - تالو

فرم چانگ‌چوان: ۱- مهیار محمودی از زنجان، ۲- حسام‌الدین هاشمیان از اصفهان، ۳- رادمان ریاحی‌فر از کرمانشاه

فرم دائوشو: ۱- رادمان ریاحی‌فر از کرمانشاه، ۲- مهبد گلین‌شریف از مازندران، ۳- حسام‌الدین هاشمیان از اصفهان

فرم گون‌شو: ۱- امیررضا رضایی از مازندران، ۲- کیان ملکان از البرز، ۳- احسان قربان‌علی‌زاده از آذربایجان‌شرقی

فرم جین‌شو: ۱- سروش ترکی از خوزستان، ۲- اهورا عربی از سیستان‌وبلوچستان، ۳- مهیار محمودی از زنجان

فرم چیانگ‌شو: ۱- ایلیا آقاجانی از آذربایجان‌شرقی، ۲- امیرارسلان جعفری از ایلام، ۳- پارسا رفیعی از کردستان

فرم نان‌چوان: ۱- امیرمحمد رستم‌زاده از تهران، ۲- محمد ارشادی از اردبیل، ۳- یزدان جلالی از اصفهان

فرم نن‌گوئن: ۱- محمد ارشادی از اردبیل، ۲- امیررضا شاه‌سیاه از کهگیلویه‌وبویراحمد، ۳- یزدان جلالی از اصفهان

فرم نن‌دائو: ۱- سیدهادی موسوی از گیلان، ۲- امیرمحمد رستم‌زاده از تهران، ۳- علی کارگر از خراسان‌رضوی

فرم تای‌چی‌چوان: ۱- امیرعلی سلمانی‌نژاد از آذربایجان‌شرقی، ۲- پرهام سعادت از قم، ۳- محمدمهدی صابری از خراسان‌رضوی

فرم تای‌چی‌چین: ۱- محمدمهدی صابری از خراسان‌رضوی، ۲- پرهام سعادت از قم، ۳- کارن رشیدی از گلستان

* رده سنی جوانان - تالو

فرم چانگ‌چوان: ۱- محمدسعید محمدی از قم، ۲- امیررضا طاهری از اصفهان، ۳- محمدمهدی نوروزی از قزوین

فرم دائوشو: ۱- امیررضا طاهری از اصفهان، ۲- محمدسعید محمدی از قم، ۳- محمدروزبه نظری از کرمانشاه

فرم گون‌شو: ۱- علی پورقاسمی از آذربایجان‌شرقی، ۲- امیررضا طاهری از اصفهان، ۳- طا‌ها برهمت از مازندران

فرم جین‌شو: ۱- آرش بهالی از مازندران، ۲- مبین سعادتی از آذربایجان‌شرقی، ۳- علی جمالی از بوشهر

فرم چیانگ‌شو: ۱- آرش بهالی از مازندران، ۲- علی جمالی از بوشهر، ۳- امیرمحمد نوری از زنجان

فرم نان‌چوان: ۱- امیرسام فرجی از آذربایجان‌شرقی، ۲- ابوالفضل مجیدی‌نژاد از خراسان‌رضوی، ۳- آرین محمدیان از گلستان

فرم نن‌گوئن: ۱- امیرسام فرجی از آذربایجان‌شرقی، ۲- امیرعلی حسینی از فارس، ۳- امیررضا کاظمی از کهگیلویه‌وبویراحمد

فرم نن‌دائو: ۱- امیررضا کاظمی از کهگیلویه‌وبویراحمد، ۲- امیرسام فرجی از آذربایجان‌شرقی، ۳- امیرعلی حسینی از فارس

فرم تای‌چی‌چوان: ۱- سینا سهیلی از فارس، ۲- بنیامین نکویی از اصفهان، ۳- فرهاد خدادادی از خراسان‌شمالی

فرم تای‌چی‌چین: ۱- بنیامین نکویی از اصفهان، ۲- فرهاد خدادادی از خراسان‌شمالی، ۳- سینا سهیلی از فارس

فرم دوئلین: ۱- ابوالفضل مجیدی‌نژاد از خراسان‌رضوی، ۲- محمدحسین علی‌یاری از سمنان، ۳- مهدی رضایی از آذربایجان‌غربی

فرم تای‌چی‌شان: ۱- سینا سهیلی از فارس، ۲- بنیامین نکویی از اصفهان، ۳- فرهاد خدادادی از خراسان‌شمالی

* رده سنی جوانان - ساندا

وزن ۵۶ کیلوگرم: ۱- علی سروحیدر از اردبیل، ۲- یونس مقدمی از آذربایجان‌شرقی، ۳- مهدی شریفی از فارس و امیرعلی نجفی از تهران

وزن ۶۰ کیلوگرم: ۱- بنیامین کرمی از آذربایجان‌شرقی، ۲- مهدی رضایی از فارس، ۳- محمدیوسف عاصم‌آبادی از قم و سیدمحمدطا‌ها سلیمی از چهارمحال‌وبختیاری

وزن ۶۵ کیلوگرم: ۱- بردیا قبادی از کرمانشاه، ۲- امیر نوروزی از زنجان، ۳- آرشام هدایتی‌پور از کردستان و امیرمحمد اکبری از قم

وزن ۷۰ کیلوگرم: ۱- محمدحسام باجلانی از کرمانشاه، ۲- علی محمدی از خوزستان، ۳- سیدسجاد حسینی از خراسان‌رضوی و محمدحسن خداوردی از سمنان

وزن ۷۵ کیلوگرم: ۱- امیرمهدی شیردل از اردبیل، ۲- محمدمتین صادقی از زنجان، ۳- فرهام فاتحی از کردستان و محمد امینی از خراسان‌شمالی

وزن ۸۰ کیلوگرم: ۱- امیرارسلان ایمانی از مرکزی، ۲- امیرحسین حداد از قم، ۳- آرین رستمی از ایلام و محسن اصغری از گلستان.