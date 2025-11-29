پخش زنده
چهارمین نمایشگاه تخصصی فقه و کلام معاصر در مرکز فقهی ائمه اطهار قم آغاز به کار کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، معاون پژوهش مرکز فقهی ائمه اطهار با اشاره به اینکه در چهارمین نمایشگاه تخصصی فقه و کلام ۲۶ مرکز و موسسه دینی و حوزوی در ۳۰ غرفه حضور دارند گفت: این نمایشگاه از امروز تا ۱۳ آذر پذیرای پژوهشگران و طلاب حوزوی است.
حجت الاسلام محمد علی قاسمی در آیین افتتاحیه چهارمین نمایشگاه تخصصی فقه و کلام معاصر افزود:در این نمایشگاه نسخه دوم نرم افزار مجموعه آثار آیت الله محمد جواد فاضل لنکرانی در ۸۰ جلد کتاب رونمایی شد و در اختیار پژوهشگران قرار گرفت که بیشتر این آثار در زمینههای فقهی، اصولی، اخلاق، کلامی و پاسخ به شبهات مسائل روز جامعه است.
وی ادامه داد: امسال ۲۶ موسسه و مرکز دینی و حوزوی در ۳۰ غزفه آثار علمی و پژوهشی خود را عرضه کردهاند و اولویت امسال بیشتر با عرضه نوآوریها و آثار جدید موسسات و مراکز پژوهشی حوزه است و بیشتر آثار به نمایش درآمده در زمینه نیازهای روز جامعه است.