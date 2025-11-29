خشکسالی‌های پی درپی و کاهش شدید ذخایرسد‌ها زنگ خطر بحران کم آبی را به صدا در آورده، موضوعی که برای گذر از آن، مدیریت مصرف آب ضروری است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رحمانی، مدیر امور آب شهرستان مهاباد می‌گوید: تنش آبی و کمبود منابع آب، این روزها، موضوع مورد بحث مردم شده است و حالا تنها راه مقابله با این بحران، صرفه جویی در مصرف آب است.

رحمانی افزود: بارندگی‌ها به شدت کاهش یافته و ذخایر سد‌ها به کمترین میزان خود رسیده است.

وی اضافه کرد: اگر هرخانوار مهابادی ۲۰ درصد در مصرف آب صرفه جویی کند بخش قابل توجهی از نیاز آبی شهرستان تأمین می‌شود.