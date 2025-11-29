به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ هفتمین مرحله رویداد ملی تولید محتوای دیجیتال بسیج با حضور ۷۰ شرکت‌کننده در قالب ۲۰ تیم، در ایلام برگزار شد و تیم‌های برگزیده به مرحله استانی راه یافتند.

شرکت‌کنندگان در بخش‌های پویانمایی، نرم‌افزار موبایلی، بازی‌های موبایلی، پوستر مفهومی و هوش مصنوعی با محوریت موضوعاتی مانند: «ایران قوی»، «ایلام فردا»، «جنگ دوازده روزه» و «بسیج، مردم و اقتدار ملی» به رقابت پرداختند.

جوانان ایلامی حاضر در این رویداد با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فضای مجازی تلاش کردند؛ روایت دفاع و رشادت مردم ایران را در قالب‌های نوین رسانه‌ای و تولید آثار دیجیتال بازنمایی کنند.

یکی از شرکت‌کنندگان که در حوزه گرافیک فعال است، گفت: «در حال ساخت وب‌سایت و اپلیکیشن هستیم؛ تا علاوه بر معرفی آثار، زمینه جذب گردشگران را هم فراهم کنیم.

وی افزود: اکنون بر روی روایت جنگ دوازده‌روزه کار می‌کنیم؛ تصاویر را ادیت می‌زنیم و ایده‌ها را به اشتراک می‌گذاریم تا به نتیجه اثرگذاری برسیم.»

مسئولان هم هدف اصلی این برنامه را شناسایی استعداد‌های برتر در پایگاه‌ها و محلات، آموزش نیرو‌های جوان و تقویت تولید محتوای فاخر در بستر فضای مجازی عنوان کردند.

در این دوره، آموزش‌ها به‌صورت ۱۲ روز حضوری و ۳۶ روز غیرحضوری ارائه شد و زمینه شکل‌گیری تیم‌های تخصصی در حوزه تولید محتوای دیجیتال فراهم آمد.

رویداد ملی تولید محتوای دیجیتال بسیج با هدف حمایت از فعالان رسانه‌ای، ارتقای توان جوانان در خلق آثار اثرگذار و تقویت جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی برگزار می‌شود.

در پایان این مرحله، تیم‌های منتخب، برای ادامه رقابت‌ها به مرحله استانی راه پیدا کردند.