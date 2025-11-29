به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، در رقابت‌های گروه الف لیگ برتر والیبال بانوان و در سالن ۹ دی رفسنجان، دو تیم مس رفسنجان و مقاومت شهرداری تبریز به مصاف هم رفتند که این بازی با برد ۳ بر یک مقاومت به پایان رسید.

در دست اول بازی تیم میزبان غافلگیرکننده ظاهر شد و این دست را با نتیجه ۲۵–۱۶ به سود خود تمام کرد؛ اما روند بازی از دست دوم تغییر یافت.

شاگردان سرگل علیزاده با بازگشت قدرتمند خود، سه دست متوالی را با نتایج ۲۵–۱۶، ۲۵–۲۱ و ۲۵–۲۳ به پیروزی رسیدند و نخستین برد فصل را در خانه حریف جشن گرفتند.

مقاومت شهرداری تبریز در هفته دوم این مسابقات و در نخستین دیدار خانگی خود روز شنبه ۱۵ آذرماه در سالن شهید توانا تبریز میزبان نفت امیدیه خواهد بود.