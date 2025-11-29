به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، ابوالقاسم محی الدینی در ارتباط زنده با خبر ۲۰ شبکه یزد با اشاره به عضویت یزد در مجمع شهرداران آسیایی گفت: این یکی از مجامع بین المللی است که شهر‌های مختلف آسیا به عضویت آن درآمده و یزد نیز عضو این مجمع شد.

وی از اختصاص جایزه خشت طلایی از سوی این مجمع به شهر یزد خبر داد و افزود: این جایزه به شهر‌های تعلق می‌گیرد که در حوزه‌های مختلف نظیر محیط زیست، حمل و نقل، اقتصاد شهر و ... فعالیت داشته باشند.

شهردار یزد تصریح کرد: این هدیه به دلیل اقدام خلاقانه شهرداری در سه سال گذشته تحت عنوان «ایده شو» و «شهروندان کوچک، آینده سازان فردا» به یزد اهدا شد. در این طرح‌ها فکر و ایده‌های خلاقانه نوجوانان خصوصا دانش آموزان برای اداره شهر را دریافت کردیم که ایده‌های بسیار خوبی بود.

محی الدینی درباره دستاورد‌های عضویت یزد در مجمع شهرداران آسیایی اظهار داشت: این مجامع سبب می‌شود تا یزد مورد توجه قرار گرفته، تجربه و رشد شهر‌ ارتقا یابد و مردم برای رسیدن به شاخص‌های ارزیابی تلاش کنند.