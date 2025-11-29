پخش زنده
جانشین فرمانده انتظامی لرستان از شناسایی و انهدام باند پولشویی و کلاهبرداری اینترنتی در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛سرهنگ فرهاد ابدالچگنی گفت: کارآگاهان پلیس فتا با اشراف اطلاعاتی و اقدامات تخصصی باند ۶ نفره شامل ۴ مرد و ۲ زن را که با روشهای متقلبانه در بستر فضای مجازی اقدام به پولشویی و کلاهبرداری کرده بودند، را شناسایی و منهدم کردند.
جانشین فرماندهی انتظامی استان لرستان افزود: اعضای این باند در هفت استان کشور بیش از ۵۰۰ تراکنش غیرقانونی انجام داده و تاکنون ۵۴ نفر از شهروندان به عنوان مالباخته شناسایی شدهاند.
وی با بیان اینکه ارزش مالی تخلف این شبکه مجرمانه ۵۰ میلیارد ریال بوده ،گفت:در بازرسیهای انجام شده پلیس انواع تجهیزات سختافزاری و ابزارهای مورد استفاده در ارتکاب جرم، به همراه دو قبضه سلاح شکاری و یک قبضه کلت کمری کشف و ضبط شد.
سرهنگ ابدالچگنی با اشاره به برخورد قاطع پلیس با مجرمان سایبری بیان کرد: پلیس فتا با رصد مستمر فضای مجازی اجازه نخواهد داد افراد سودجو امنیت روانی و اقتصادی مردم را مورد تهدید قرار دهند.