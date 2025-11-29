امروز: -
افتتاح ایستگاه مترو مریم مقدس (س)

مراسم افتتاح ایستگاه مترو مریم مقدس (س) امروز شنبه ۸ آذر ۱۴۰۴ با حضور علیرضا زاکانی شهردار تهران برگزار شد.
عکاس :حمیدرضا مهربان
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ - ۲۱:۰۱
