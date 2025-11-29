به گزارش خبرگزاری صداوسیما از فلسطین الیوم، توپخانه ارتش رژیم اشغالگر منطقه اللبونه در اطراف شهرک الناقوره در جنوب لبنان را هدف حمله قرار داد.

بعد از ظهر شنبه نیز رژیم صهیونیستی بار دیگر آتش‌بس با لبنان را نقض کرده و با انجام حمله پهپادی در منطقه «حداثا»، حاکمیت این کشور را نقض کرد.

این حملات پس از آن روی داد که رژیم صهیونیستی یکم اکتبر ۲۰۲۴ (۱۰ مهر ۱۴۰۳)، تجاوز خود را به لبنان شروع و بعد از ۲ ماه سرانجام روز چهارشنبه هفتم آذر با میانجیگری آمریکا آتش‌بس را امضا کرد، اما بطور مداوم آن را نقض کرده است.

بر اساس توافق آتش بس، نظامیان رژیم صهیونیستی می‌بایست در مدت ۶۰ روز از جنوب لبنان خارج می‌شدند، ولی این رژیم برخلاف قوانین بین المللی نظامیان خود را در پنج موقعیت راهبردی در این منطقه نگه داشت و آنجا را ترک نکرد.

«جوزف عون» رئیس جمهور لبنان نیز روز جمعه در دیدار «کاجسا اولنگرن» فرستاده ویژه حقوق بشر اتحادیه اروپا، خواهان فشار جامعه بین‌الملل به رژیم اسرائیل برای وادار کردن آن به توقف حملات تجاوزگرانه‌اش به لبنان شد.

عون تاکید کرد: تا چند روز دیگر، یک سال کامل از اعلام توافق آتش‌بس (با رژیم اسرائیل) می‌گذرد. لبنان در این مدت به طور کامل به اجرای توافق متعهد بوده است، اما اسرائیل همچنان به نقض آن ادامه می‌دهد و حتی حملات خود را فراتر از روستا‌های جنوب لبنان برده است.