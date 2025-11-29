

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، امروز شنبه ۸ آذرماه در آخرین روز مهلت تعیین شده برای نام نویسی شرکت در انتخابات کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک؛ محمدرضا گرایی (کشتی)، نگین آلتونی (کاراته)، فاضل اتراچالی (کبدی)، زهراکریمی (کبدی)، مهران برخورداری (تکواندو)، رویا داودیان (کبدی)، امین میرزازاده (کشتی)، دانیال ساوه شمشکی (اسکی)، مصطفی میرجوادی و علیرضا یوسفی (وزنه برداری) و مهدی جلوه قاضیانی (والیبال) ثبت نام کردند.

طی ۵ روز گذشته علی لبیب (دوچرخه سواری)، امیر جوهری خو (تیراندازی)، شهربانو‌منصوریان (ووشو)، امیر مهدیزاده (کاراته)، میلاد وزیری (تیراندازی با کمان)، علی پاکدامن (شمشیر بازی)، سجاد گنج زاده (کاراته)، فرزانه فصیحی (دوومیدانی)، فرانک پرتوآذر (دوچرخه سواری)، الهه منصوریان (ووشو)، ثریا آقایی (بدمینتون)، هانیه رستمیان (تیراندازی)، علی داوودی (وزنه برداری)، حسن تفتیان (دوومیدانی)، آرین سلیمی (تکواندو)، مبینا نعمت زاده (تکواندو)، ناهید کیانی (تکواندو)، فرزانه رضا سلطانی (اسکی)، نجمه خدمتی (تیراندازی) و رحمان عموزاد (کشتی) ضمن ارائه مدارک لازم و پر نمودن فرم مربوطه داوطلبی خود را برای حضور در این انتخابات اعلام کرده بودند.

بدین ترتیب پرونده ثبت نام از نامزد‌های شرکت کننده در انتخابات کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک با ۳۱ ورزشکار بسته شد.

بر اساس پروتکل، اسامی نهایی نامزد‌های ثبت نام شده پس از بررسی‌های لازم در خصوص صلاحیت‌های عمومی از طریق مراجع ذی صلاح اعلام و در ۲۸ آذرماه انتخابات برگزار خواهد شد.