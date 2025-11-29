امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

نیروی دریایی ایران، قدرتمندتر از دیروز

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۰۸- ۲۱:۱۹
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
قیمت گذاری مجدد مرغ، افزایش هزینه یا تخلف در توزیع نهاده‌ها
قیمت گذاری مجدد مرغ، افزایش هزینه یا تخلف در توزیع نهاده‌ها
۱۴۰۴-۰۹-۰۵
عادی سازی مواد مخدر با چاشنی طنز
عادی سازی مواد مخدر با چاشنی طنز
۱۴۰۴-۰۹-۰۶
گیجگاه ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
گیجگاه ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
۱۴۰۴-۰۹-۰۵
گسترش ویروس آنفلوانزا
گسترش ویروس آنفلوانزا
۱۴۰۴-۰۹-۰۶
خبرهای مرتبط

حفاظت از نفتکش‌ها؛ نشانه وجود نیروی دریایی مستحکم ایران است

طلوع کردستان از فراز سهند

فرمانده کل ارتش: ایران اسلامی؛ حافظ و ضامن صلح، ثبات و امنیت منطقه است

برچسب ها: ناوشکن سهند ، نیروی دریایی ارتش
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 