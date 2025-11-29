به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر حج و زیارت استان با اعلام زمان و جزئیات ثبت‌نام کاروان‌های عمره مفرده ماه‌های رجب و شعبان گفت: ثبت‌نام کاروان‌های عمره رجب و شعبان خراسان جنوبی از ساعت ۱۰ صبح فردا، یکشنبه نهم آذرماه، برای اولویت‌های ۱ تا ۴۰۰ آغاز می‌شود.

دستگردی افزود: متقاضیان باید در زمان اعلام‌شده با مراجعه به سامانه MY.haj.ir نسبت به انتخاب کاروان و تاریخ پرواز اقدام کنند.

به گفته وی همچنین در این مرحله امکان انتخاب اتاق‌های دو و سه تخته برای زائران فراهم است.

مدیر حج و زیارت استان با اشاره به اعزام ۶ کاروان در این مرحله، عنوان کرد: اسامی سایر کاروان‌های ماه‌های رجب و شعبان مربوط به مرکز استان و شهرستان‌ها در روزهای آینده از طریق کانال خبری حج وزیارت استان در پیام رسان بله hajbirjand@ اطلاع‌رسانی خواهد شد.»

دستگردی در خصوص مراحل ثبت نام زائران عمره گفت: ورود به سامانه پنجره واحد سازمان حج و زیارت به نشانی MY.HAJ.IR و تکمیل یا بروزرسانی اطلاعات پیش از شروع ثبت‌نام، انتخاب کاروان و پرداخت وجه به‌صورت برخط و مراجعه به کارگزار منتخب (دفتر زیارتی) و تحویل مدارک برای قطعی شدن سفر؛ از جمله گذرنامه با حداقل ۷ ماه اعتبار از الزامات است.

مدیر حج و زیارت استان تأکید کرد: در این مرحله تنها اولویت‌های ۱ تا ۴۰۰ امکان ثبت‌نام دارند و در صورت وجود ظرفیت خالی، اولویت‌های بعدی متعاقباً اعلام خواهد شد.