به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهاباد؛ معاون عمرانی فرماندار میاندوآب ضمن قدردانی از نیرو‌های شرکت‌کننده، عملکرد آنان را رضایت‌بخش توصیف کرد و گفت تیم‌های خدمات‌رسان در کوتاه‌ترین زمان در محل حاضر شده و سناریو‌های تعریف‌شده را به‌طور دقیق اجرا کردند.

مدیر آموزش و پرورش میاندوآب هم با تشریح اهمیت برگزاری این مانور‌ها در ارتقای فرهنگ ایمنی و کاهش خسارات ناشی از بلایای طبیعی، از زحمات تمامی عوامل اجرایی، هلال احمر، آتش نشانی، نیروی انتظامی و اورژانس قدردانی کرد.

این مانور با هدف تقویت آمادگی دستگاه‌های امدادی و افزایش آگاهی عمومی درباره اقدامات ضروری هنگام وقوع زلزله مطابق استاندارد‌های لازم برگزار شد.