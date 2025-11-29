به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، دانش آموزان قمی درمانور سراسری زلزله آموزش‌های مختلفی از جمله پناه گرفتن، اطفا حریق، انتقال مصدوم را فرا گرفتند.

در این مراسم، سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و انتظامی استانداری قم اشاره به اینکه ایران از جمله کشور‌های حادثه‌خیز در حوزه سیل، زلزله و طوفان است، گفت: آموزش‌دیدن دانش‌آموزان می‌تواند نقش جدی در کاهش تلفات ایفا کند.

مرتضی حیدری با یادآوری زلزله‌های مخرب گذشته ازجمله زلزله بم، تصریح کرد که دانش پیشگیرانه و واکنش صحیح در لحظات نخست می‌تواند جان صد‌ها نفر را نجات دهد.

معاون استاندار ضمن مقایسه وضعیت ایران با کشور‌هایی مانند ژاپن افزود: آموزش و استحکام‌بخشی ساختمان‌ها دو رکن اصلی ارتقای ایمنی هستند. به گفته او، رعایت استاندارد‌های ساخت‌وساز در کنار آموزش مستمر در مدارس موجب می‌شود در صورت وقوع حادثه، از آسیب‌های گسترده جلوگیری شود.

حیدری تشکیل کمیته ایمنی سوانح در مدارس، آرایش صحیح تجهیزات آموزشی و انتقال آموزش‌ها به خانواده‌ها را از مهم‌ترین الزامات ایمنی برشمرد و تأکید کرد: هر دانش‌آموز باید به یک امدادگر توانمند تبدیل شود.

وی همچنین خطاب به دانش‌آموزان گفت: آینده کشور در دست نسل امروز است و بهره‌گیری از فرصت‌های آموزشی، مسیر پیشرفت جامعه را هموار خواهد کرد.