به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهاباد؛ سرهنگ بهرام تقی زاده گفت: با تخریب ۱۹ فقره دیوار کشی و بنای نیمه کاره، ۱۹ هزار متر مربع زمین کشاورزی در منطقه سعیدلو ارومیه رفع تصرف شد.

وی افزود: این عملیات با هدف مقابله با هرگونه تصرف غیرقانونی اراضی کشاورزی انجام شد.

فرمانده یگان حفاظت امور اراضی آذربایجان غربی اضافه کرد: این اقدامات به‌طور مستمر و با همکاری دستگاه‌های مرتبط در سطح استان پیگیری می‌شود تا از چنین تخلفاتی جلوگیری و اراضی کشاورزی به‌عنوان سرمایه‌های ملی حفظ شود.

سرهنگ تقی زاده تاکید کرد: مبارزه با تغییرکاربری‌های غیرمجاز و حفاظت از اراضی کشاورزی و باغی از اولویت‌های جدی این یگان است و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.