به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهاباد؛ عبدالسلام مام عزیزی در نشست ستاد بازآفرینی شهری با موضوع بررسی طرح‌های محلات شهری گفت: شورای شهر به لحاظ حضور مردم از تشکیلات اداری مردمی است و در این ستاد حضور معتمدان محلی ضروری است.

وی افزود: همه بحث‌های مربوط به بازآفرینی شهری بر مبنا قرار دادن مردم در مسیر حرکت است و ادارات شهرستان هم باید در مسیر انجام اقدامات برای جامعه هدف خود در محلات مورد نظر با شهرداری هماهنگی داشته باشند.

مام عزیزی تصریح کرد: هدف ستاد باز آفرینی شهری احیای بهسازی، نوسازی و توانمند سازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری به منظور فراهم کردن هماهنگی بین بخشی با دستگاه‌های ذیربط برای بهبود وضعیت شاخص‌های اجتماعی، فرهنگی و سلامت در محدوده‌ها و محله‌های هدف بازآفرینی شهری است و در این مهم همه دستگاه‌ها باید همکاری کنند.

سعیدی شهردار اشنویه نیز با تشریح گزارش اقدامات صورت گرفته و مورد نیاز و با برشمردن محلات مورد هدف و آسیب‌های موجود گفت از همه ظرفیت‌ها و امکانات لازم برای رفع مشکلات محلات کمتر برخوردار استفاده خواهد شد.

اعضای ستاد بازآفرینی شهری نیز پیشنهاد‌های خود را مطرح کردند.