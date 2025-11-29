پیش شهرآورد پیشکسوتان پرسپولیس و استقلال با تساوی به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، پیش شهرآورد پیشکسوتان پرسپولیس و استقلال پس از ۶۰ دقیقه با تساوی ۳ بر ۳ به پایان رسید.

تیم پیشکسوتان پرسپولیس تا دقایق پایانی این دیدار ۳ بر ۲ بازی را مدیریت می‌کرد که بر اثر یک اشتباه و خطای پنالتی بازی با تساوی به پایان رسید.

جواد خیابانی گزارشگر این دیدار و اشکان خورشیدی نیز قضاوت شهرآورد پیشکسوتان را برعهده داشتند.

این دیدار همزمان با هشتم آذر سالروز حماسه ملبورن و با هدف ترویج نشاط اجتماعی و تقویت رویداد‌های ورزشی، دیدار پیشکسوتان پرسپولیس و استقلال در زمین چمن هیبریدی ورزشگاه المپیک کیش برگزار شد.