پیش شهرآورد پیشکسوتان پرسپولیس و استقلال با تساوی به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، پیش شهرآورد پیشکسوتان پرسپولیس و استقلال پس از ۶۰ دقیقه با تساوی ۳ بر ۳ به پایان رسید.
تیم پیشکسوتان پرسپولیس تا دقایق پایانی این دیدار ۳ بر ۲ بازی را مدیریت میکرد که بر اثر یک اشتباه و خطای پنالتی بازی با تساوی به پایان رسید.
جواد خیابانی گزارشگر این دیدار و اشکان خورشیدی نیز قضاوت شهرآورد پیشکسوتان را برعهده داشتند.
این دیدار همزمان با هشتم آذر سالروز حماسه ملبورن و با هدف ترویج نشاط اجتماعی و تقویت رویدادهای ورزشی، دیدار پیشکسوتان پرسپولیس و استقلال در زمین چمن هیبریدی ورزشگاه المپیک کیش برگزار شد.