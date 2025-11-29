مدیر عامل سازمان آب و برق خوزستان گفت : از ابتدای سال آبی تاکنون، ورودی سدهای استان نسبت به سال نرمال بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، عباس صدریان فر افزود: اکثر حوزه‌های آبریز پنج‌گانه استان شامل مارون، کارون بزرگ، کارون، کرخه و دز بیش از ۵۰ درصد کاهش ورودی آب داشته‌اند. این شرایط، مصارف آب را تحت تأثیر قرار خواهد داد و نیاز به برنامه‌ریزی دقیق و همکاری گسترده وجود دارد.

وی ادامه داد: از ابتدای سال آبی (مهرماه) تاکنون، به جز فروردین ماه، هیچ بارش مؤثری در خوزستان ثبت نشده است. هرچند سال گذشته کشت پاییزه موفق بود و رکورد تولید گندم در استان رقم خورد، اما تابستان سختی داشت و پاییز امسال نیز انتظار می‌رفت متفاوت باشد، اما متأسفانه چنین نشد.

مدیر عامل سازمان آب و برق خوزستان اظهار کرد: پیش‌بینی‌های هواشناسی برای نیمه دوم پاییز و زمستان وجود دارد، اما حتی در صورت بارش نرمال، جبران کمبود بارش پاییز ممکن نخواهد بود؛ بنابراین باید همچنان با احتیاط در مصرف آب رفتار کنیم.

صدریان فر با بیان اینکه مطابق گفته کارشناسان، کشور ما حدود شش سال است که با خشکسالی روبه‌روست؛ خشکسالی‌ای که فقط به ایران محدود نمی‌شود و کل منطقه را دربر گرفته استف خاطر نشان کرد: تلاش می‌شود کمترین آسیب به بخش کشاورزی وارد شود. در حوزه‌های مختلف، به جز حوزه مارون که با کمبود بارش و آب قابل برنامه‌ریزی مواجه است، برنامه‌ریزی کشاورزی با رویکرد انقباضی انجام شده و همکاری کشاورزان و دیگر مصرف‌کنندگان ضروری است.

وی گفت: در بسیاری از مناطق کشور، سد‌ها به حجم مرده نزدیک شده‌اند و تالاب‌ها در شرایط بحرانی قرار دارند. اما در خوزستان با مدیریت انجام‌شده، تلاش کرده‌ایم از ورود به وضعیت بحرانی دیگر نقاط جلوگیری کنیم. با این حال، این به معنای عادی بودن شرایط نیست و باید همچنان با احتیاط رفتار کرد تا ان‌شاءالله از این وضعیت عبور کنیم.