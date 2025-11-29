حکایت ادامه دار آلودگی صنایع مستقر در شهرک صنعتی سلفچگان قم
آلودگی صنایع مستقر در شهرک صنعتی سلفچگان قم به بحرانی تبدیل شده که جان و کشاورزی مردم روستاهای این بخش را تهدید میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، موضوع صنایع آلاینده شهرک صنعتی سفلچگان در کش و قوس پلمبهای یک روزه و نبود قاطعیت کافی از سوی مسئولان مربوطه، حالا به بحرانی تبدیل شده که جان و اقتصاد و کشاورزی مردم روستاهای این بخش را تهدید میکند؛ تعداد گزارشهای پخش شده از رسانه ملی برای رساندن صدای مردم اهالی این بخش به گوش مسئولان از شماره خارج شده، اما هنوز هیچ تصمیمی برای حل همیشگی این بحران زیست محیطی از سوی هیچ دستگاهی گرفته نشده است.