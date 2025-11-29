بیانات پنج‌شنبه شب رهبر معظم انقلاب در فضـای مجازی و رسانه‌های دنیا به طور گسترده‌ای بازتاب داده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ علاوه بر واکنش مردم ایران به بیانات رهبری، رسانه‌های دنیا نیز به انعکاس آن پرداختند.

خبرگزاری فرانسه نوشت: رهبر عالی ایران گفتند که دولت ترامپ شایسته تماس و همکاری با جمهوری اسلامی ایران نیست. ایشان شایعات درباره ارسال پیام به واشنگتن را رد کرده و آن را دروغ محض خواندند.

تارنمای بریکینگ نیوز نیز نوشت که آیت‌الله خامنه‌ای آمریکا را به ایجاد شایعاتی مبنی ارسال پیام‌هایی غیرمستقیم از ایران به دولت ایالات متحده متهم کرده و آن را کاملا دروغ خواندند.

این تارنما همچنین نوشت: رهبر ایران آمریکا را عامل شروع جنگ اوکراین معرفی و تاکید کردند که این کشور در دستیابی به نتایج ناکام ماند.

روزنامه فرانسوی لوموند نیز در تارنمای انگلیسی خود به بازتاب سخنان مقام معظم رهبری پرداخت و نوشت که آیت‌الله خامنه‌ای گفتند که آمریکا و اسرائیل در جنگ ۱۲ روزه علیه ایران نتوانستند به «هیچ هدفی» برسند.

این روزنامه افزود: رهبر عالی ایران «اتحاد عمومی» در جریان این جنگ را ستود و گفتند: «حتی زاویه‌داران با نظام در کنار نظام قرار گرفتند» و این اتحاد «باید حفظ شود.»

روزنامه دیلی صباح در نسخه انگلیسی خود بیانات رهبر معظم انقلاب را بازتاب داده و نوشت: حضرت آیت‌الله خامنه‌ای گفتند که دولت ترامپ ارزش تماس و همکاری را ندارد.

ایشان همچنین گزارش‌ها درباره پیام‌های پشت پرده میان تهران و واشنگتن را رد کرده و آن را دروغ محض خواندند.

تارنمای APA جمهوری آذربایجان نیز نوشت: آیت‌الله خامنه‌ای درباره برخی مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی صحبت کردند و گفتند که مردم ایران در جنگ ۱۲ روزه اتحاد خود را حفظ کرده و آمریکا و اسرائیل را شکست دادند.

به نوشته این رسانه، رهبر ایران به مساله غزه و نسل‌کشی در این باریکه هم پرداخته و گفتند که عاملان آن مورد نفرت همه دنیا هستند و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل را منفورترین فرد دنیا توصیف کردند.

بیانات رهبر انقلاب در رسانه‌های عربی زبان

شبکه «الجزیره» ضمن پوشش بیانات مقام معظم رهبری به نقل از ایشان گزارش داد: آمریکا و اسرائیل در دستیابی به اهداف خود در جریان جنگ ۱۲ روزه علیه ایران ناکام ماندند.

رهبر ایران افزود: در جنگ ۱۲ روزه خساراتی متحمل شدیم و این ماهیت جنگ است؛ اما توانستیم با قدرت بایستیم و اوهام دشمنان را ناکام بگذاریم.

وی افزود: رژیم صهیونیستی بدون وجود ایالات متحده نمی‌توانست فجایع خود را مرتکب شود.

اسپوتنیک روسیه به فارسی

رهبر ایران گفت: در جنگ اخیر ضرباتی متحمل شدیم و برخی از فرماندهانمان را از دست دادیم؛ اما جمهوری اسلامی نشان داد که مرکز قدرت است.

وی افزود: جنبش بسیج و مقاومت در منطقه باید نسل به نسل ادامه یابد.

آیت الله خامنه‌ای گفت: مداخلات قدرت‌های بزرگ در کشور بسیار است و عنصر مقاومت که در ایران بنیان گذاشته شد، گسترش یافت و بزرگ شد.

وی افزود: امروز در خیابان‌های کشور‌های غربی شعار‌هایی به نفع مقاومت و به نفع غزه و فلسطین سر داده می‌شود.

آیت‌الله خامنه‌ای افزود: شایعات درباره ارسال پیام غیرمستقیم از سوی ایران به ایالات متحده دروغ محض است.

وی گفت: دولت آمریکا شایستگی ارتباط یا همکاری با جمهوری اسلامی را ندارد.