رئیس مرکز رشد پارک علم و فناوری قم با اشاره به استقبال خوب صاحبان ایده به رویداد فناورانه «نوآفرین صنعت‌ساز»گفت:طرح های نوآفرین استان قم در مسیر تبدیل به محصول فناورانه قرار می گیرند.

حسن محمدی گفت: پس از انتشار فراخوان، بیش از ۴۰۰ ایده از سوی فناوران، پژوهشگران و علاقه‌مندان حوزه نوآوری به دبیرخانه رویداد فناورانه «نوآفرین صنعت‌ساز»، ارسال شد.

افزود: فرآیند ارزیابی اولیه انجام شد و در نهایت۱۷۴ ایده توانستند به مرحله ارائه در رویداد راه پیدا کنند.

محمدی گفت: در این دو روز، صاحبان ایده فرصت داشتند تا طرح‌های خود را برای داوران تشریح کنند و مسیر حل مسئله، نوآوری و قابلیت تجاری‌سازی آن را توضیح دهند.

به گفته دبیر اجرایی رویداد، پس از داوری نهایی، ۸۳ ایده برتر انتخاب و برای ادامه مسیر توسعه به پارک علم و فناوری قم معرفی می‌شوند.. محمدی افزود: این ایده‌ها پس از تبدیل‌شدن به طرح‌های نوآورانه، وارد مسیر بلوغ فناوری می‌شوند و هدف ما این است که هر یک از آنها به محصولی قابل ارائه در بازار و صنعت تبدیل شود.