رئیس مرکز رشد پارک علم و فناوری قم با اشاره به استقبال خوب صاحبان ایده به رویداد فناورانه «نوآفرین صنعتساز»گفت:طرح های نوآفرین استان قم در مسیر تبدیل به محصول فناورانه قرار می گیرند.
حسن محمدی گفت: پس از انتشار فراخوان، بیش از ۴۰۰ ایده از سوی فناوران، پژوهشگران و علاقهمندان حوزه نوآوری به دبیرخانه رویداد فناورانه «نوآفرین صنعتساز»، ارسال شد.
افزود: فرآیند ارزیابی اولیه انجام شد و در نهایت۱۷۴ ایده توانستند به مرحله ارائه در رویداد راه پیدا کنند.
محمدی گفت: در این دو روز، صاحبان ایده فرصت داشتند تا طرحهای خود را برای داوران تشریح کنند و مسیر حل مسئله، نوآوری و قابلیت تجاریسازی آن را توضیح دهند.