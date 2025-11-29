فرمانده سپاه ولیعصر(عج) خوزستان با هشدار نسبت به طراحی دشمن برای پیرسازی جمعیت ایران، تأکید کرد: با اجرای گسترده برنامه‌های تشویقی، سپاه عرصه را بر این توطئه دشمن تنگ خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در همایش جوانی جمعیت که با حضور خانواده‌های معظم شهدا، دفتر نمایندگی ولی فقیه و کارکنان سپاه ولیعصر(عج) استان برگزار شد، سردار سرتیپ پاسدار حسن شاهوارپور، فرمانده سپاه حضرت ولیعصر (عج) خوزستان بر ضرورت توجه به سیاست‌های کلی جمعیت و منویات مقام معظم رهبری در زمینه جوانی جمعیت تأکید کرد.

او جوانی جمعیت را عاملی کلیدی برای پیشرفت و توسعه کشور برشمرد و افزود: هر جمعیتی که پیر شود، امکان هیچ فعالیتی برایش فراهم نیست. حضور جوانان در عرصه‌های سربازی، دانشگاه، مدرسه و مراکز تولیدی و اشتغال، همه از برکات جوانی جمعیت است.

سردار شاهوارپور با هشدار نسبت به توطئه دشمنان برای پیر و ضعیف کردن جمعیت کشور، یادآور شد: اگر این اتفاق بیفتد، دیگر نیازی به حمله نظامی دشمن نیست، چرا که امکان مقابله از ما سلب می‌شود. مصیبت جوامع پیر، گرفتاری‌هایی است که باید با برنامه‌ریزی از آن جلوگیری کرد.

فرمانده سپاه ولیعصر(عج) خوزستان از پیش‌بینی بیش از یکصد برنامه تشویقی برای پرسنل در این زمینه خبر داد و گفت: بیش از ۷۰ درصد این تشویق‌ها تاکنون اجرایی شده است. این موضوع در ستاد کل سپاه و مجموعه سپاه استانی نیز از اولویت‌های مهم است.

او در پایان تأکید کرد: این همایش با هدف ترویج ازدواج و فرزندآوری و افزایش روزافزون خانواده بزرگ سپاه برگزار شد و شاهد تحقق هرچه بیشتر این اهداف خواهیم بود.