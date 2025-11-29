بازدید دادستان عمومی و انقلاب ارومیه از اتاق مانیتورینگ و مرکز مدیریت راههای آذربایجان غربی
دادستان عمومی و انقلاب ارومیه با حضور در اتاق مانیتورینگ و مرکز مدیریت راههای استان، از نزدیک در جریان تازهترین توانمندیها، ظرفیتهای فنی و سامانههای هوشمند ترافیکی اداره کل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجان غربی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
در این بازدید، دادستان ارومیه ضمن آشنایی با زیرساختهای پیشرفته نظارت تصویری، سیستمهای پایش لحظهای وضعیت محورهای مواصلاتی، دوربینهای ثبت تخلفات، سامانه هشدار سریع و تجهیزات پایش برخط تردد، عملکرد این مرکز را در ارتقای ایمنی ترافیک و کاهش سوانح جادهای اثرگذار و قابل توجه عنوان کرد.