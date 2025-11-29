در نشست شورای اندیشه‌ورزی ویژه «حجاب و عفاف» در صدا و سیما بر تبیین این واجب الهی از سوی دستگاههای فرهنگی و تقویت این جریان با کمک رسانه تاکید شد.

تأکید بر تبیین علمی و فرهنگی مسئله «حجاب و عفاف»

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان در این نشست با بیان اینکه حجاب از ضروریات دین و دارای شاخص‌های شرعی، اجتماعی و فرهنگی است، گفت: ورزش، هنر و علم هیچ‌کدام مانع رعایت حجاب نیستند و الگو‌های ملی موفق در این عرصه‌ها وجود دارد که می‌توان از طریق رسانه به معرفی آنها پرداخت.

حجت‌الاسلام شهریاری افزود: دعوت از صاحب‌نظران حقوقی برای تبیین ابعاد قانونی حجاب ضروری است؛ زیرا رعایت حجاب یک قانون مصوب است.

به گفته وی همچنین آموزش‌های حضوری و غیرحضوری می‌تواند زیست عفیفانه را برای مردم روشن کند.

استاد جامعه‌شناسی دانشگاه بیرجند نیز حجاب را یکی از مسائل مهم اجتماعی روز توصیف کرد و گفت: فواید فردی و اجتماعی حجاب باید برای مردم بازگو شود، رسانه نقش مهمی در ارتقای سواد فرهنگی جامعه دارد.

آخوندی حجاب را ضرورتی تاریخی، تمدنی و دینی دانست و افزود: با توجه به تغییر گروه‌های مرجع نسل جوان، لازم است الگو‌های جدید بازتعریف شود و خانواده در این مسیر نقش‌آفرینی بیشتری داشته باشد.

دبیر جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی هم گفت: بی‌حجابی محصول طراحی دقیق دشمن آن‌هم با تمرکز بر خانواده و دختران نوجوان است.

حسین‌پور با اشاره به ضرورت داشتن رویکرد اقناعی و برنامه‌ریزی منسجم عنوان کرد: نحوه مقابله با این هنجارشکنی بسیار مهم است و ما به تدبیر، اتحاد ملی و انسجام اجتماعی نیاز داریم تا بتوانیم در برابر این جریان ایستادگی کنیم

زنگویی کارشناس حوزه مسائل زنان نیز گفت: حجاب پایه تمدن‌سازی اسلامی است و باید الزامات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی آن دیده شود که عدالت اجتماعی باید بدون ملاحظه و با مطالبه‌گری در رسانه پیگیری شود.

مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی نیز با اشاره به تغییر صحنه نبرد فرهنگی گفت: افراط و تفریط‌های گذشته جامعه را آسیب‌پذیر کرده است.

آینه‌دار افزود: امروز باید برای مردم دقیقاً روشن کرد که نقشه دشمن در حوزه حجاب چیست، مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز فرهنگی باید وارد عرصه تبیین شوند و رسانه نیز این جریان را تقویت کند.

کارشناس رسانه نیز با اشاره به مسئولیت سنگین نخبگان گفت: باید ارتباط میان حیا، حجاب و عفاف برای مردم تبیین شود.

مطلبی‌پور افزود: پژوهش‌های جهانی درباره آثار بی‌حجابی بسیار است و ارائه آنها می‌تواند به اقناع عمومی کمک کند و ابعاد حجاب‌زدایی دشمن برای مردم قابل فهم شود.