مسئول منطقه حفاظتشده مراکان از تحویل یک بال سارگپه زخمی به اداره حفاظت محیط زیست ارومیه برای تیمار و مداوا خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛مجید خدابخش گفت: این پرنده شکاری توسط دوستداران حیاتوحش بهصورت زخمی پیدا شده و جهت بررسی اولیه به مسئولان منطقه تحویل داده شد.
خدابخش افزود: پس از معاینات اولیه و ارزیابی وضعیت جسمی پرنده، سارگپه برای ادامه روند درمان و احیا به اداره حفاظت محیط زیست ارومیه منتقل شد تا پس از طی مراحل مداوا، امکان بازگشت آن به زیستگاه طبیعی فراهم شود.
وی با تأکید بر اهمیت مشارکت مردمی در حفاظت از تنوع زیستی اظهار کرد: حفاظت از میراث طبیعی کشور تنها با حضور و همراهی مردم امکانپذیر است و گزارشهای مردمی نقش مهمی در نجات حیاتوحش دارد.
مسئول منطقه حفاظتشده مراکان در پایان خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت مشاهده حیوانات زخمی، مشکوک به بیماری یا هرگونه تخلف محیطزیستی، مراتب را از طریق سامانه تلفن رایگان ۱۵۴۰ اطلاع دهند