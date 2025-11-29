تقدیر دادستان مرکز استان از مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی
دادستان مرکز استان از پیمان آرامون مدیرکل و رئیس شورای هماهنگی راه و شهرسازی آذربایجانغربی در راستای ایمنی سازی محورهای ارتباطی و طرحهای راهسازی تقدیر کرد.
در این جلسه اقدامات صورت گرفته توسط اداره کل راه و شهرسازی در ایمن سازی پل عربلو، محور سلماس -خوی، حیدرآباد_نقده، دارلک - ترشکان مطرح گردید و دادستان مرکز استان از این اقدامات تقدیر کرد.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی در این جلسه تاکید کرد: ۶۰۰ کیلومتر راه اصلی و بزرگراهی در محورهای ارتباطی آذربایجانغربی در دست توسعه و احداث است و بیش از ۱۸۰ هزار میلیارد ریال اعتبار برای این طرحها پیشبینی شده است.
پیمان آرامون افزود: ۴۰ کارگاه راهسازی در سطح استان فعال هستند تا توسعه محورهای مختلف آذربایجانغربی و ایمنی مسیرهای ارتباطی را در سطح استان شاهد باشیم.
وی تاکید کرد: اجرای این پروژهها نه تنها موجب کاهش تصادفات و افزایش امنیت شهروندان خواهد شد، بلکه زمینهساز توسعه پایدار و ارتقای کیفیت زندگی در منطقه خواهد بود.
وی بیان کرد: همچنین مسیرهای ارتباطی جدید برای تسهیل دسترسی به مراکز خدماتی و اقتصادی طراحی شدهاند تا همزمان با ایمنسازی، رونق اقتصادی و اجتماعی نیز تقویت شود.
جلسه بررسی نیازمندیهای جادهای برای سفرهای ایمن و مصوبات سفر دادستان عمومی و انقلاب ارومیه در حوزه ایمنی محورهای مواصلاتی و کاهش تصادفات، با حضور مدیرکل و رئیس شورای هماهنگی راه و شهرسازی آذربایجانغربی، مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی و رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی برگزار شد.
در این نشست که بهصورت ویدئوکنفرانس با فرمانداریهای چند شهرستان استان همراه بود، آخرین وضعیت اجرای مصوبات حوزه ایمنی، پروژههای ساماندهی نقاط حادثهخیز، وضعیت روشنایی و خطکشی، نصب علائم و همچنین اقدامات دستگاهها در کاهش تصادفات جادهای مورد بررسی قرار گرفت.