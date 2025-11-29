به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛سرهنگ یونس ارجمند اظهار داشت: در پی وقوع نزاع و درگیری دسته جمعی در یکی از روستا‌های نقده که منجر به قتل یک نفر شده بود از همان لحظات اولیه رسیدگی به موضوع در دستور کار ویژه پلیس قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان نقده گفت: بلافاصله مأموران به محل وقوع اعزام و با شگرد‌های خاص پلیسی نزاع توسط پلیس خاتمه و تمامی افراد دخیل در این جنایت دستگیر و پس از تکمیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.