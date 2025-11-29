معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی:
رویکرد ستاد تنظیم بازار پیشگیری است
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی رویکرد ستاد تنظیم بازار را پیشگیری عنوان کرد و گفت: تمرکز ما بر پیشگیری از بروز مشکلات، نظارت موثر و رسیدگی بهموقع به تخلفات احتمالی است.
وی گفت:احصای ظرفیت ها، کاستیها و واقعیتهای میدانی بازار مبنای تصمیم سازی اقتصادی و مدیریت نوسانات قیمتی در استان است.
وی بر اهمیت برنامه ریزی دقیق برای مدیریت بازار و مقابله با چالشهای پیشِرو به ویژه در حوزه آب و کشاورزی تاکید کرد.
روحی با اشاره به نقش محوری ستاد تنظیم بازار در رصد و ساماندهی وضعیت بازار گفت:دریافت گزارشهای منظم از اتحادیهها، بررسی ظرفیتهای استانی و شناسایی مشکلات موجود از مهمترین محورهای کاری این ستاد است. این گزارشها مبنای تصمیم گیریهای کارشناسی و برنامهریزیهای آینده خواهد بود.
وی با هشدار نسبت به احتمال ادامه دار بودن تنش آبی در استان تغییر الگوی کشت را یک ضرورت جدی دانست و افزود: در شرایط تغییرات اقلیمی، کشتهای پرمصرف باید به سمت روشهای گلخانهای حرکت کنند. اگر تنش آبی ادامه یابد، تامین آب شرب مردم در اولویت نخست قرار میگیرد و این موضوع توجه جدی همه دستگاهها را میطلبد.
روحی همچنین وضعیت کالاهای اساسی در استان را مناسب ارزیابی کرد و اظهار کرد: در حوزه اقلامی همچون روغن، برنج، حبوبات و کنجاله هیچ گونه کمبودی وجود ندارد و ذخایر استان به میزان کافی تامین شده است.