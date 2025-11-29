پخش زنده
امروز: -
فرماندار دشت آزادگان گفت: مردم بستان و مرزداران غیور این شهر با مقاومت و ایستادگی در دوران دفاع مقدس حماسهها آفریدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید قاسم موسوی در مراسم ۸آذر سالروز آزادسازی شهر بستان که با حضور امیر سرتیپ حسین یاسینی، رئیس دفتر فرماندهی نزاجا، مسئولان استانی و محلی، عشایر غیور و قشرهای مختلف مردم برگزار شد با اشاره به رشادتهای عشایر مقاوم منطقه در بزنگاههای تاریخی خاطر نشان کرد: امروزه جهان ما را به مقاومت در برابر استکبار بریتانیا و جانفشانی در عملیاتهایی از جمله الی بیت المقدس، طریق القدس، والفجر و کربلا میشناسد.
وی با اشاره به ماهیت و رسالت انقلاب اسلامی در ترویج عزت، کرامت، و شرافت انسانی در سراسر جهان یادآور شد: تحمل چنین پدیدهی نوینی برای نظام مستکبر جهان از جمله آمریکا قابل پذیرش و تحمل نبود.
موسوی دفاع مقدس را واکنش سرسختانهی قدرتهای بزرگ و همدستان آنها در منطقه با هدف جلوگیری از گسترش ارزشهای انقلاب اسلامی ایران دانست و افزود: ملت قهرمان ایران اسلامی با الهام از مکتب عاشورا با ایستادگی عزتمندانه در مقابل دشمن بعثی اجازه نداد حتی یک وجب از خاک مقدس میهن اسلامی به دست دشمن بیفتد.
فرماندار دشت آزادگان از بستان و فداکاریهای مرزداران غیور این شهر به عنوان زیربنای مقاومت و ایستادگی نام برد و افزود: دستاورد مجاهدتهای رزمندگان سپاه، ارتش و نیروهای مردمی، آزادسازی این شهر از چنگال دشمن بعثی در ۸آذر سال ۶۰بود.