به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر روابط عمومی حج و زیارت استان خراسان رضوی گفت: متقاضیان می‌توانند در این مرحله از ثبت نام کاروان‌های عمره، نسبت به انتخاب اتاق‌های ۳ یا دو تخته در سامانه اقدام نمایند و بر حسب این انتخاب هزینه متفاوت پرداخت کنند.

عباس خدا شناس در خصوص نحوه ثبت نام و مدارک لازم افزود: عمره گذاران با مراجعه به سامانه پنجره واحد سازمان حج و زیارت به نشانی MY.HAJ.IR و تکمیل و به‌ روز‌ رسانی اطلاعات قبل از شروع ثبت نام و تشکیل گروه و ورود به سامانه و انتخاب کاروان مورد نظر و واریز وجه به صورت برخط با مراجعه به کارگزار انتخاب شده (دفتر خدمات زیارتی) و تحویل مدارک سفر خود را قطعی کنند.

وی ادامه داد: کاروان‌های تکمیلی برای ماه رجب و شعبان، متعاقباً از طریق کانال‌های حج رضوی و صدا وسیما اطلاع رسانی خواهد شد.

وی بیان کرد: عمره گذاران می بایست گذرنامه ی دارای اعتبار ۷ماهه از تاریخ پرواز، سند عمره داشته باشند پرواز های زائران خراسانی به جده است و بعد از اعمال عمره مفرده به مدینه منوره می روند.

