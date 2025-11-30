به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛جواد سپهوندگفت:۱۱ هزار مترمربع از زمینهای زراعی و باغی روستای حسن آباد منطقه کمالوند شهرستان خرم‌آباد آزاد سازی شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خرم‌آباد افزود:برخورد به موقع و پیشگیرانه با تغییر کاربری غیرمجاز در زمین های زراعی و باغی برای جلوگیری از رشد تخریب زمین باید انجام شود.

سپهوند با تأکید بر اجرای قانون حفظ کاربری به عنوان یکی از عوامل تأمین کننده امنیت غذایی، از دستگاه‌های مرتبط با حوزه امور زمین خواست در حفظ و حراست از زمین های کشاورزی با مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان همکاری کنند تا شاهد کاهش تخریب اراضی کشاورزی باشیم.

وی از بهره‌برداران خواست در صورت مشاهده هر گونه تغییر کاربری غیرمجاز موضوع را به سامانه ۱۳۱ گزارش های مردمی اطلاع دهند یا با مراجعه به نشانی https://cms.laoi.ir/ تخلف تغییر کاربری را ثبت و پیگیری کنند.