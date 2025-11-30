توقیف ۵۳۹ خودروی شوتی در ایلام
فرمانده انتظامی استان ایلام از توقیف ۵۳۹ دستگاه خودروی شوتی از ابتدای سال تاکنون خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ سردار «جمال سلمانی» فرمانده انتظامی استان ایلام با تشریح نتایج اجرای طرحهای برخورد با خودروهای شوتی و مقابله با قاچاق کالا، اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۵۳۹ دستگاه خودروی شوتی توسط مأموران پلیس در جادهها و محورهای مواصلاتی استان توقیف شده است.
وی افزود: از این تعداد، ۱۶۰ دستگاه خودرو حامل بار قاچاق بوده و ۳۷۹ دستگاه دیگر نیز به دلیل نداشتن پلاک، مخدوش بودن پلاک و یا تغییر غیرمجاز در ساختار خودرو متوقف و اعمال قانون شدهاند.
فرمانده انتظامی استان با اشاره به پراکندگی توقیفات بیان کرد: شهرستانهای دهلران، مهران و هلیلان بیشترین سهم را در توقیف خودروهای شوتی طی این مدت داشتهاند.
سردار سلمانی با تقدیر از عملکرد یگانهای عملیاتی و همکاری مردم تصریح کرد: پلیس ایلام با استفاده از ظرفیتهای اطلاعاتی و میدانی، اجازه تردد و فعالیت خودروهای شوتی حامل کالای قاچاق را نخواهد داد و برخورد با این دسته از تخلفات بهصورت قاطع، مستمر و هدفمند ادامه خواهد داشت.
فرمانده انتظامی استان در پایان بر ادامه اجرای طرحهای ویژه کنترل محورهای مواصلاتی با هدف برخورد با پدیده قاچاق کالا و خودروهای شوتی تا پایان سال تاکید نمود.