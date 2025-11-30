به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛کامران فرمان پور گفت: بر اساس برنامه ریزی های سازمان حفاظت محیط زیست برای اطفای حریق جنگل های زاگرس، منطقه حفاظت شده سفید کوه خرم آباد به عنوان پایلوت اطفای حریق در زاگرس انتخاب شد.

مدیر کل حفاظت محیط زیست لرستان با اشاره به وسعت بیش از ۷۰ هزار هکتاری منطقه حفاظت شده سفیدکوه خرم آباد افزودسفید کوه :منطقه ای کوهستانی و جنگلی است و با توجه به حریق های این منطقه،به عنوان پایلوت اطفای حریق معرفی شد.

فرمان پور افزود:حفظ و حراست منطقه ی زاگرس در اولویت برنامه های سازمان حفاظت محیط زیست قرار دارد و در حوزه ی آتش سوزی جنگل ها و مراتع این منطقه تمرکز شده است.

وی گفت: نشست هم اندیشی و مدیریت اطفای حریق جنگل های زاگرس در حوزه ی مناطق تحت مدیریت محیط زیست ،هفته جاری به میزبانی خرم آباد برگزار خواهد شد.

فرمانپور با اشاره به هوشمندسازی مناطق تحت مدیریت ادامه داد: سازمان حفاظت محیط زیست به دنبال هوشمند سازی مناطق است تا واکنش ها برای حفاظت مناطق تسریع شود.

وی با اشاره به تخصیص اعتبارات در حوزه اطفای حریق عنوان کرد: تلاش می شود تشکل های زیست محیطی و سمن های فعال در حوزه اطفای حریق و جوامع محلی تجهیز شوند تا در زمان آتش سوزی ها با استفاده از تجهیزات مورد نیاز اقدامات به موقع انجام شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان گفت:از ابتدای سال جاری تاکنون ۳۲ مورد آتش سوزی در سطح مناطق تحت مدیریت استان گزارش شده که ۶ مورد آتش سوزی کاه و کلش بود و ۲۰هکتار از منطقه حفاظت شده سفیدکوه خرم آباد دچار خسارت آتش سوزی شد.

وی با اشاره به اینکه منطقه حفاظت شده سفید کوه خرم آباد یکی از زیستگاه های غنی حیات وحش در استان است، افزود:به دلیل سخت‌گذر و مرتفع بودن بخش‌هایی از حاشیه منطقه، عملیات اطفا با دشواری انجام گرفت که با تلاش نیروهای اعزامی قبل از اینکه به سایر مناطق سرایت کند مهار شد.