اولین جشنواره و شکرانه برداشت زعفران لرستان در خرمآباد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛نامدار صیادی گفت:؛با هدف توسعه ی زنجیره تولید و تعیین جایگاه زعفران در اقتصاد کشاورزی استان،جشنواره ی زعفران لرستان در تالار حافظ شهرستان خرمآباد برگزار شد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت:این جشنواره با محوریت زعفران و رویکردی جامع در زمینه ی تقویت برند استانی و ملی زعفران لرستان، معرفی ظرفیتهای صادراتی و تعامل با هیئتهای تجاری برگزار شد.
وی افزود: در این رویداد موضوعاتی همچون ترویج الگوی جایگزین کشت زعفران به جای کشتهای مرسوم، ارتقای بهرهوری منابع آب و خاک، کنترل عوامل خسارتزا در فرآیند تولید، انتقال یافتههای نوین تحقیقاتی و ایجاد پیوند مؤثر میان بخش تحقیق، آموزش و بهرهبرداران مورد توجه قرار گرفت.
مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی هم گفت: سطح زیر کشت زعفران در استان یکهزار هکتار و برداشت متوسط پنج کیلوگرم در هکتار بوده و همچنان از میانگین جهانی که حدود ۱۰ کیلوگرم است عقبتر است.
زهرا امیری افزود: نزدیک به ۵۰ درصد زعفران تولیدی کشور و استان بهصورت فله و برخی هم قاچاق صادر میشودکه این روند باید با ایجاد سازوکارهای قانونی و تجاری مناسب اصلاح شود.
وی همچنین توسعه کشت زعفران را جایگزین مناسبی برای پیشگیری از کشت گیاهان ممنوعه و راهکاری مؤثر در کنترل بیکاری عنوان کرد و گفت: زعفران به دلیل ماهیت کاربر بودن، میتواند زنجیره گستردهای از اشتغالزایی را در استان ایجاد کند.
مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی لرستان از رونمایی نشان تجاری زعفران لرستان خبر داد و گفت: با تعریف برند و هویت تجاری مناسب،زعفران لرستان میتواند جایگاه خود را در بازارهای ملی و جهانی به دست آورد..
در این جشنواره تندیس ویژه زعفران لرستان به پیشکسوتان این عرصه اهدا شد.