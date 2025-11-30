به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج و برنامه رقابت‌ها به این شرح است:

** منطقه آسیا - اقیانوسیه: (دور اول به صورت رفت و برگشت برگزار می‌شود از هر گروه سه تیم راهی دور دوم می‌شوند.)

* گروه یک:

استرالیا ۸۴ - ۷۹ نیوزیلند

گوام ۴۶ - ۸۷ فیلیپین

- تیم‌های فیلیپین و استرالیا با ۲ امتیاز اول و دوم هستند و تیم‌های نیوزیلند و گوآم با یک امتیاز سوم و چهارم هستند.

* گروه دو:

ژاپن ۹۰ - ۶۴ تایوان

چین ۷۶ - ۸۰ کره جنوبی

- تیم‌های ژاپن و کره جنوبی با ۲ امتیاز اول و دوم و تیم‌های چین و تایوان با یک امتیاز سوم و چهارم هستند.

* گروه سه:

- برنامه - یک شنبه ۹ آذر:

عراق - ایران (ساعت ۱۷:۳۰ - در زوق مکائیل لبنان)

- تیم ایران پیش از این ۹۴ - ۶۸ تیم عراق را برد.

- با تصمیم کنفدراسیون بسکتبال آسیا این دیدار به مانند مسابقه رفت دو تیم با بهانه ناامنی در لبنان برگزار می‌شود!

سوریه - اردن

- تیم‌های ایران و اردن با ۲ امتیاز اول و دوم و تیم‌های سوریه و عراق با یک امتیاز سوم و چهارم هستند.

* گروه چهار: (تیم قطر با وجود میزبانی جام جهانی در دور انتخابی حاضر شده است و صعود این تیم از این گروه پیشاپیش قطعی است.)

- تیم‌های عربستان و لبنان با ۲ امتیاز اول و دوم و تیم‌های یک امتیازی قطر و هند سوم و چهارم هستند.

** قاره آفریقا - دور نخست: (از هر گروه سه تیم به دور دوم صعود می‌کنند. دور نخست به صورت مجتمع در رادس تونس برگزار می‌شود.)

* گروه یک:

کیپ ورد ۷۹ - ۱۰۹ سودان جنوبی

لیبی ۷۱ - ۷۷ کامرون

- تیم‌های سودان جنوبی با ۴ و کامرون و کیپ ورد با ۳ امتیاز اول تا سوم هستند و تیم لیبی با ۲ امتیاز چهارم است.

* گروه دو: سنگال - کنگوی دموکراتیک، ماداگاسکار و ساحل عاج

* گروه سه:

- تیم‌های گینه و تونس با ۲ امتیاز اول و دوم و تیم‌های نیجریه و روآندا با یک امتیاز سوم و چهارم هستند.

* گروه چهار: مالی، مصر، آنگولا و اوگاندا

** قاره آمریکا: (دور اول به صورت رفت و برگشت برگزار می‌شود. از هر گروه سه تیم به دور دوم صعود می‌کند.)

تیم‌های مکزیک، جامائیکا، شیلی و کوبا از دور مقدماتی صعود کردند.

* گروه یک:

نیکاراگوئه ۶۷ - ۱۰۲ آمریکا

مکزیک ۸۵ - ۹۲ دومینیکن

- تیم‌های آمریکا و دومینیکن با ۲ امتیاز اول و دوم هستند و تیم‌های مکزیک و نیکاراگوئه با یک امتیاز در رده‌های سوم و چهارم قرار دارند.

* گروه دو:

جامائیکا ۹۲ - ۹۰ پورتوریکو

باهاما ۷۵ - ۱۱۱ کانادا

- تیم‌های کانادا و جامائیکا با ۲ امتیاز اول و دوم و تیم‌های پورتوریکو و باهاما با یک امتیاز سوم و چهارم هستند.

* گروه سه:

- تیم‌های برزیل و کلمبیا با ۲ امتیاز اول و دوم و تیم‌های ونزوئلا و شیلی با یک امتیاز سوم و چهارم هستند.

* گروه چهار:

- تیم‌های اروگوئه و آؤژانتین با ۲ امتیاز اول و دوم و تیم‌های پاناما و کوبا با یک امتیاز سوم و چهارم هستند.

** قاره اروپا:

- در پایان دور مقدماتی تیم‌های اتریش، کرواسی، دانمارک، مجارستان، هلند، رومانی، سوئیس و اوکراین به دور اول صعود کردند.

*گروه یک:

- تیم‌های اوکراین و اسپانیا با ۲ امتیاز اول و دوم و تیم‌های دانمارک و گرجستان با یک امتیاز سوم و چهارم هستند.

* گروه دو:

- تیم‌های یونان و پرتغال با ۲ امتیاز اول و دوم و تیم‌های مونته نگرو و رومانی با یک امتیاز سوم و چهارم هستند.

* گروه سه:

- تیم‌های ترکیه و صربستان با ۲ امتیاز اول و دوم و تیم‌های سوئیس و بوسنی با یک امتیاز سوم و چهارم هستند.

* گروه چهار:

- تیم‌های ایسلند و لیتوانی با ۲ امتیاز اول و دوم و تیم‌های انگلیس و ایتالیا با یک امتیاز سوم و چهارم هستند.