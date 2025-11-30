پخش زنده
امروز: -
رقابتهای بسکتبال انتخابی جام جهانی ۲۰۲۷ قطر امروز در نقاط مختلف جهان ادامه مییابد و تیم ایران بار دیگر رودرروی تیم عراق قرار میگیرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج و برنامه رقابتها به این شرح است:
** منطقه آسیا - اقیانوسیه: (دور اول به صورت رفت و برگشت برگزار میشود از هر گروه سه تیم راهی دور دوم میشوند.)
* گروه یک:
استرالیا ۸۴ - ۷۹ نیوزیلند
گوام ۴۶ - ۸۷ فیلیپین
- تیمهای فیلیپین و استرالیا با ۲ امتیاز اول و دوم هستند و تیمهای نیوزیلند و گوآم با یک امتیاز سوم و چهارم هستند.
* گروه دو:
ژاپن ۹۰ - ۶۴ تایوان
چین ۷۶ - ۸۰ کره جنوبی
- تیمهای ژاپن و کره جنوبی با ۲ امتیاز اول و دوم و تیمهای چین و تایوان با یک امتیاز سوم و چهارم هستند.
* گروه سه:
- برنامه - یک شنبه ۹ آذر:
عراق - ایران (ساعت ۱۷:۳۰ - در زوق مکائیل لبنان)
- تیم ایران پیش از این ۹۴ - ۶۸ تیم عراق را برد.
- با تصمیم کنفدراسیون بسکتبال آسیا این دیدار به مانند مسابقه رفت دو تیم با بهانه ناامنی در لبنان برگزار میشود!
سوریه - اردن
- تیمهای ایران و اردن با ۲ امتیاز اول و دوم و تیمهای سوریه و عراق با یک امتیاز سوم و چهارم هستند.
* گروه چهار: (تیم قطر با وجود میزبانی جام جهانی در دور انتخابی حاضر شده است و صعود این تیم از این گروه پیشاپیش قطعی است.)
- تیمهای عربستان و لبنان با ۲ امتیاز اول و دوم و تیمهای یک امتیازی قطر و هند سوم و چهارم هستند.
** قاره آفریقا - دور نخست: (از هر گروه سه تیم به دور دوم صعود میکنند. دور نخست به صورت مجتمع در رادس تونس برگزار میشود.)
* گروه یک:
کیپ ورد ۷۹ - ۱۰۹ سودان جنوبی
لیبی ۷۱ - ۷۷ کامرون
- تیمهای سودان جنوبی با ۴ و کامرون و کیپ ورد با ۳ امتیاز اول تا سوم هستند و تیم لیبی با ۲ امتیاز چهارم است.
* گروه دو: سنگال - کنگوی دموکراتیک، ماداگاسکار و ساحل عاج
* گروه سه:
- تیمهای گینه و تونس با ۲ امتیاز اول و دوم و تیمهای نیجریه و روآندا با یک امتیاز سوم و چهارم هستند.
* گروه چهار: مالی، مصر، آنگولا و اوگاندا
** قاره آمریکا: (دور اول به صورت رفت و برگشت برگزار میشود. از هر گروه سه تیم به دور دوم صعود میکند.)
تیمهای مکزیک، جامائیکا، شیلی و کوبا از دور مقدماتی صعود کردند.
* گروه یک:
نیکاراگوئه ۶۷ - ۱۰۲ آمریکا
مکزیک ۸۵ - ۹۲ دومینیکن
- تیمهای آمریکا و دومینیکن با ۲ امتیاز اول و دوم هستند و تیمهای مکزیک و نیکاراگوئه با یک امتیاز در ردههای سوم و چهارم قرار دارند.
* گروه دو:
جامائیکا ۹۲ - ۹۰ پورتوریکو
باهاما ۷۵ - ۱۱۱ کانادا
- تیمهای کانادا و جامائیکا با ۲ امتیاز اول و دوم و تیمهای پورتوریکو و باهاما با یک امتیاز سوم و چهارم هستند.
* گروه سه:
- تیمهای برزیل و کلمبیا با ۲ امتیاز اول و دوم و تیمهای ونزوئلا و شیلی با یک امتیاز سوم و چهارم هستند.
* گروه چهار:
- تیمهای اروگوئه و آؤژانتین با ۲ امتیاز اول و دوم و تیمهای پاناما و کوبا با یک امتیاز سوم و چهارم هستند.
** قاره اروپا:
- در پایان دور مقدماتی تیمهای اتریش، کرواسی، دانمارک، مجارستان، هلند، رومانی، سوئیس و اوکراین به دور اول صعود کردند.
*گروه یک:
- تیمهای اوکراین و اسپانیا با ۲ امتیاز اول و دوم و تیمهای دانمارک و گرجستان با یک امتیاز سوم و چهارم هستند.
* گروه دو:
- تیمهای یونان و پرتغال با ۲ امتیاز اول و دوم و تیمهای مونته نگرو و رومانی با یک امتیاز سوم و چهارم هستند.
* گروه سه:
- تیمهای ترکیه و صربستان با ۲ امتیاز اول و دوم و تیمهای سوئیس و بوسنی با یک امتیاز سوم و چهارم هستند.
* گروه چهار:
- تیمهای ایسلند و لیتوانی با ۲ امتیاز اول و دوم و تیمهای انگلیس و ایتالیا با یک امتیاز سوم و چهارم هستند.