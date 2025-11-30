پخش زنده
امروز: -
ششمین جشنواره بینالمللی ستارههای صحنه در کرمان به کار خود پایان داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، درمراسم اختتامیه استاندار کرمان گفت: برگزاری جشنوارههای بینالمللی همچون ستارههای صحنه از زیربناییترین کارها برای معرفی استان بوده و تلاش استان بر تداوم چنین رویدادهایی است.
محمدعلی طالبی از برنامههای استان کرمان برای معرفی ظرفیتهای بینظیر این خطه کهن کشورمان به واسطه رویدادهای فرهنگی و اجتماعی و گردشگری سخن گفت وافزود: برگزاری چنین رویدادهایی به معرفی هر چه بهتر ظرفیتهای استان کمک میکند.
وی با اشاره به طرح «لبخند دنیا به کرمان ۱۴۰۵» گقت: برگزاری جشنوارههای بینالمللی همچون ستارههای صحنه از زیربناییترین کارها برای معرفی استان بوده و تلاش استان بر تداوم چنین رویدادهایی است.
وی ادامه داد: کرمان به استان رویدادمحور در حوزههای مختلف تبدیل میشود و پذیرای گردشگران و مهمانان در حوزههای مختلف خواهد بود.
وی با بیان اینکه متنوعترین فضاهای گردشگری و آثار ثبت شده جهانی را استان کرمان به خود اختصاص داده، اظهار کرد: پنج فرودگاه فعال در استان، سهلترین مسیر برای حضور گردشگران خارجی است.
مرحله نهایی رقابت هنرمندان ایرانی و خارجی در پنج بخش مجریان صحنه (ایرانی و بینالملل)، خوانندگان صحنه، استند آپ کمدی، نمایش میان پرده کمدی و نمایش میان پرده کودک تا هشتم در تالار فرهنگ و هنر کرمان برگزارشد.