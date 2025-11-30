سازمان (آژانس) مقابله با بلایای طبیعی اندونزی اعلام کرد که سیل و طوفان در این کشور تاکنون جان بیش از ۳۰۳ نفر را گرفته است.

بیش از ۳۰۳ کشته بر اثر سیل، طوفان و رانش زمین در اندونزی

بیش از ۳۰۳ کشته بر اثر سیل، طوفان و رانش زمین در اندونزی

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از جاکارتا؛ پس از بارش شدید باران و طوفان و رانش زمین در استان‌های آچه و سوماترا در تاریخ ۲۷ و۲۸ نوامبر ۲۰۲۵ خانه‌ها، جاده‌ها و تاسیسات عمومی مختلف این استان‌ها دچار آسیب‌های زیادی شده‌اند.

آژانس مدیریت بحران آچه و آژانس مقابله با بلایای طبیعی اندونزی رسما اعلام وضعیت هشدار اضطراری آب و هوایی نموده است.

آمار کشته‌شدگان ناشی از سیل و رانش زمین در جزیره‌ی سوماترا به بیش از ۳۰۳ نفر رسیده است. همچنین صد‌ها نفر هنوز ناپدید هستند و ده‌ها هزار نفر از مناطق آسیب‌دیده تخلیه شده‌اند.

در استان‌هایی مانند آچه، سوماترای شمالی و سوماترای غربی بارش بی‌سابقه و شدید، باعث زیر آب رفتن خانه‌ها، قطعی راه‌ها و ارتباطات و جابه‌جایی گسترده ساکنین شده است.

جریان‌های شدید آب، گل‌ولای، درخت و آوار را به درون مناطق مسکونی برده‌اند.

در برخی مناطق، زمین‌لغزش در دامنه تپه‌ها باعث تخریب شدید روستا‌ها و سکونتگاه‌های کنار رودخانه‌ها شده است.

تخریب زیرساخت‌ها مثل جاده‌ها، پل‌ها و سامانه‌های زهکشی روند امدادرسانی و نجات را با اختلال جدی مواجه کرده است.

در آچه، درپی سیل و رانش زمین، ۳۵ نفر کشته، ۲۵ نفر ناپدید و ۴٬۸۴۶ خانوار آواره شده‌اند.

در سوماترای شمالی، آخرین به‌روزرسانی‌ها از ۱۶۶ کشته و ۱۴۳ ناپدید خبر می‌دهند.

در سوماترای غربی، آمار رسمی BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) آژانس ملی مدیریت و مقابله با بلایای طبیعی (اندونزی) تعداد بیش از ۹۰ نفر کشته و ۸۵ نفر ناپدید را اعلام کرده است.

تیم‌های نجات و نیرو‌های داوطلب به‌شدت مشغول تخلیه، جست‌و‌جو برای یافتن مفقودین و ارسال اقلام ضروری هستند، اما قطع راه‌های ارتباطی، پل‌های تخریب‌شده و شرایط صعب‌العبور زمین و هوا روند نجات را آهسته کرده است.

هزاران نفر در پناهگاه‌های اضطراری اسکان یافته‌اند، بسیاری از آنها خانه، دارایی و مشاغل خود را از دست داده‌اند.