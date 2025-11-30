دبیرکل سازمان ملل متحد تاکید کرد: نسل‌کشی عملی شنیع و جنایتی هولناک است و وظیفه خطیر همه کشورهاست که از آن جلوگیری و مرتکبان آن را مجازات کنند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک، آنتونیو گوترش در پیامی که به مناسبت روز بین‌المللی بزرگداشت و کرامت قربانیان جنایت نسل‌کشی و پیشگیری از این جنایت صادر کرد، جلوگیری از نسل‌کشی را وظیفه‌ای مشترک خواند و از دولت‌ها خواست تا کنوانسیون ۱۹۴۸ را اجرا کنند.

دبیرکل سازمان ملل متحد افزود: این تعهدی است که جهان با تصویب کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل‌کشی در سال ۱۹۴۸ پذیرفت - تعهدی برای اطمینان از اینکه هیچ گروهی به علت ملیت، قومیت، نژاد یا مذهب خود در معرض خطر ریشه‌کنی قرار نگیرد.

گوترش اضافه کرد: ما قول دادیم که «دیگر هرگز». با این حال، این قول در بسیاری از نقاط به طرز خطرناکی در آستانه‌ی شکستن است، درگیری‌های خشونت‌آمیز، فقدان پاسخگویی و فناوری‌های دیجیتالی که نفرت و اطلاعات نادرست را تقویت می‌کنند، همگی زمینه را برای ظهور شبح نسل‌کشی آسان‌تر می‌کنند.

وی گفت: دولت‌ها وظیفه اصلی پیشگیری و مجازات نسل‌کشی را بر عهده دارند و من از دولت‌هایی که هنوز به این کنوانسیون نپیوسته‌اند، می‌خواهم که به آن بپیوندند، من همچنین از همه دولت‌ها می‌خواهم که این کنوانسیون را به طور کامل اجرا کنند و عاملان آن را پاسخگو قرار دهند.

دبیرکل سازمان ملل متحد تصریح کرد:، اما پیشگیری، یک مسئولیت مشترک و این امر مستلزم آموزش نسل‌های جدید در مورد عواملی است که منجر به نسل‌کشی می‌شوند، از جمله نفرت‌پراکنی، نابرابری و اطلاعات نادرست و گمراه‌کننده، همچنین به معنای انجام هر کاری برای شناسایی علائم هشدار اولیه و به صدا درآوردن زنگ خطر است.

رهبران جامعه، جامعه مدنی و رسانه‌ها - از جمله پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی - همگی وظیفه اخلاقی دارند که اقدام کنند.

گوترش در پایان گفت: با ایستادگی متحد در برابر این جنایت فجیع، ما به قربانیان و بازماندگان آن ادای احترام می‌کنیم و از اساسی‌ترین وعده جامعه بین‌المللی خود یعنی حق همه مردم برای زندگی در امنیت، عزت و صلح حمایت می‌کنیم.