دادههای داخلی سازمان غذا و داروی آمریکا نشان میدهد دستکم ۱۰ کودک در این کشور بر اثر تزریق واکسن کرونا جان خود را از دست دادهاند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک، رئیس سازمان غذا و داروی آمریکا اعلام کرده این اطلاعات مربوط به دوره دولت بایدن بوده و به زودی منتشر خواهد شد.
رئیس سازمان غذا و داروی آمریکا مارتی ماکاری در گفتگو با شبکه فاکسنیوز گفت: بررسیهای انجامشده نشان میدهد ۱۰ کودک بر اثر تزریق واکسن کرونا فوت کردهاند.
او تأکید کرد این آمار در دوره دولت بایدن جمعآوری شده و «قرار است تمامی این اطلاعات و جزئیات بررسی پروندهها در دسترس عموم قرار گیرد».
روزنامه نیویورک تایمز نیز پیشتر گزارش داده بود که یک یادداشت داخلی در سازمان غذا و دارو به این نتیجه رسیده که حداقل ۱۰ کودک احتمالاً بر اثر عوارض ناشی از تزریق واکسن کرونا جان باختهاند، در این یادداشت، میوکاردیت یا التهاب عضله قلب به عنوان یکی از علل احتمالی مرگ مطرح شده است.
رویترز نیز در این باره نوشت: ماکاری در سخنان خود اشاره کرد که این یافتهها پس از بررسی پزشکی پروندهها بهدست آمده و سازمان تحت مدیریت او قصد دارد با انتشار عمومی اسناد، شفافیت کامل در این زمینه ایجاد کند.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که موضوع عوارض واکسن کرونا بهویژه در کودکان همچنان بحثبرانگیز است و انتظار میرود انتشار این گزارشها واکنشهای گستردهای در جامعه پزشکی و سیاسی آمریکا بهدنبال داشته باشد.