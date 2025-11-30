استاندار کرمانشاه: شتاب در اجرای تفاهم‌نامه‌های سفر رئیس‌جمهور به کرمانشاه ضروری است و اثرات مهمی در توسعه استان خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، استاندار کرمانشاه در کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری استان با اشاره به پیگیری مصوبات و تفاهم‌نامه‌های سفر رئیس‌جمهور به کرمانشاه افزود: این تفاهم‌نامه‌ها طرح‌های بزرگ اقتصادی همچون کارخانه قند سوم، لاستیک‌سازی، نخلستان را در بر می‌گیرد که باید با سرعت بیشتری عملیاتی شود.

منوچهر حبیبی افزود: اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و معاونان وزارت صمت در سه روز حضور در کرمانشاه بازدیدهای متعددی از صنایع شرق و غرب و مرزهای استان انجام دادند.

وی با بیان اینکه در این بازدید مشکلات صنعتی و معدنی استان در پنل‌های تخصصی بررسی شد افزود: جمع‌بندی این سفر منجر به تصمیم برای تشکیل سه کمیته تخصصی در وزارت صمت و برگزاری جلسه‌ای ويژه در مجلس شورای اسلامی با حضور اعضای کمیسیون صنایع و معادن برای پیگیری مسائل مرتبط با کرمانشاه شد.

حبیبی با تأکید بر ضرورت برگزاری یک همایش بین‌المللی برای معرفی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری استان گفت: این همایش باید جامع باشد تا سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در آن شرکت کنند و لازم است فرصت‌ها و مشوق‌های سرمایه‌گذاری از جمله مجوزهای بی‌نام و مزیت‌های منطقه آزاد قصرشیرین در این همایش به‌طور دقیق ارائه شود.

وی گفت: فرآیند صدور مجوزهای بی‌نام تکمیل شود تا کاربرگ نهایی قابل استخراج باشد.

حبیبی با اشاره به ماده ۲۷ قانون و تأکید دادستان دیوان محاسبات کشور درباره واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی گفت: این موضوع تکلیف قانونی است و دستگاه‌های اجرایی باید پروژه‌های قابل واگذاری به سرعت بررسی و به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پیشنهاد کنند.

استاندار کرمانشاه با اشاره به انسداد ۱۱۰۰ حلقه چاه غیرمجاز در استان گفت: انسداد هر یک از این چاه‌ها به افزایش سطح آب‌های زیرزمینی و تقویت کشاورزی کمک می‌کند و براساس گزارش ارائه شده انسداد این چاه‌ها، بهبود قابل‌توجهی در وضعیت منابع آبی ایجاد کرده است ولی نباید از یاد برد که چهار هزار حلقه چاه غیرمجاز در استان وجود دارد.