به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ بارانی قاضی دادگستری، این کتاب‌ها را که شامل آثار نویسندگان بومی استان بوشهر به‌ویژه شهرستان‌های دشتی و تنگستان و نیز مجموعه‌ای از کتاب‌های کمک‌درسی و کنکور است به کتابخانه‌های عمومی این دو شهرستان اهدا کرد.

وی می‌گوید: کتاب نباید در کتابخانه خاک بخورد. باور دارم که کتاب، سهم یک نسل از دانایی است نه دارایی شخصی. هنگامی که کتابی می‌خوانیم و آن را در قفسه نگاه می‌داریم، در واقع چرخه دانایی را متوقف کرده‌ایم. هر کتاب باید در دست چندین نفر بگردد تا معنا پیدا کند.

بارانی افزود: در تهیه این مجموعه تلاش شد تا آثار مؤلفان بومی استان، به‌ویژه نویسندگان دشتی و تنگستان، گردآوری شود. زیرا این آثار بخشی از هویت فرهنگی ما هستند.