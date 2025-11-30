پخش زنده
امروز: -
صادق بارانی قاضی بوشهری ۳۵۰ جلد کتاب به کتابخانههای عمومی دشتی و تنگستان اهدا کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ بارانی قاضی دادگستری، این کتابها را که شامل آثار نویسندگان بومی استان بوشهر بهویژه شهرستانهای دشتی و تنگستان و نیز مجموعهای از کتابهای کمکدرسی و کنکور است به کتابخانههای عمومی این دو شهرستان اهدا کرد.
وی میگوید: کتاب نباید در کتابخانه خاک بخورد. باور دارم که کتاب، سهم یک نسل از دانایی است نه دارایی شخصی. هنگامی که کتابی میخوانیم و آن را در قفسه نگاه میداریم، در واقع چرخه دانایی را متوقف کردهایم. هر کتاب باید در دست چندین نفر بگردد تا معنا پیدا کند.
بارانی افزود: در تهیه این مجموعه تلاش شد تا آثار مؤلفان بومی استان، بهویژه نویسندگان دشتی و تنگستان، گردآوری شود. زیرا این آثار بخشی از هویت فرهنگی ما هستند.