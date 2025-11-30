به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، رزاقی، معاون بازرسی و نظارت اداره کل صمت استان از تشدید نظارت بر فروشندگان لوازم یدکی خودرو خبر داد و گفت: کالا‌های لوازم یدکی خودرو صرفا باید دارای شناسه کالا و کدرهگیری باشند، درغیر این صورت کالای تقلبی محسوب می‌شود و باید در انبار‌ها و فروشگاه‌ها جمع آوری شوند.

رزاقی با بیان اینکه در بازرسی از ۱۲ واحد صنفی فروش یدکی خودرو، چهار فروشگاه اقدام به عرضه کالای قاچاق و فاقد شناسه کرده بودند افزود: متخلفان توسط بازرسان اداره کل صمت استان به همراه بازرسان پلیس امنیت اقتصادی و اتاق اصناف شناسایی و ضمن تشکیل پرونده تخلف صنفی، کالا‌های آنها ضبط شد.

معاون بازرسی و نظارت اداره کل صنعت معدن و تجارت استان ادامه داد: میزان کالا‌های کشف و جمع آوری شده، ۹۹ قلم بوده که طی فرایند قانونی تحویل اداره کل اموال تملیکی می‌شود.

رزاقی گفت: فروش کالای تقلبی خط قرمز اداره کل صمت بوده و این طرح همچنان ادامه دارد به طوری که همه فروشگاه‌های لوازم یدکی رصد و بازرسی می‌شوند.

وی از متصدیان تعمیرگاه‌های خودرو خواست، استفاده از چنین قطعات بی کیفیت بر روی خودرو‌های تعمیری شهروندان خودداری کنند.

معاون بازرسی و نظارت اشاره کرد: شهروندان هرگونه تخلف را از طریق سامانه ستادخبری ۱۲۴ گزارش دهند.