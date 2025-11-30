پخش زنده
امروز: -
از ۹ دستگاه اتوبوس شهری در شهرکرد رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،شهردار شهرکرد گفت: از ۹ دستگاه اتوبوس شهری با ۱۱۷ میلیارد تومان رونمایی شد.
محمدحسین واحدیان افزود: در حال حاضر قریب به ۱۰۲ دستگاه اتوبوس در ناوگان شهری فعال است و ۵۷ دستگاه در سه سال گذشته خریداری شده و ۳۱ دستگاه به ناوگان اضافه شده است و بقیه تا پایان سال اضافه میشود.
شهردار شهرکرد خاطرنشان کرد: بقیه اتوبوسها هم نوسازی شده است، به این ترتیب ناوگان حمل و نقل عمومی در بخش اتوبوسهای شهری در شهرکرد بهصورت ۱۰۰ درصد نوسازی و بهسازی شده است.